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Mandragora: “Non vediamo l’ora di riniziare. Vedo bene Castrovilli, aspettiamo Amrabat”

Al termine della sfida amichevole terminata 1-1 tra Fiorentina e Monaco, Rolando Mandragora, ha così parlato ai media presenti. Di seguito il videohttps://www.labaroviola.com/top-e-flop-della-fiorenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 17:10
Mandragora: “Non vediamo l’ora di riniziare. Vedo bene Castrovilli, aspettiamo Amrabat” - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Al termine della sfida amichevole terminata 1-1 tra Fiorentina e Monaco, Rolando Mandragora, ha così parlato ai media presenti. Di seguito il video

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