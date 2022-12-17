Mandragora: “Non vediamo l’ora di riniziare. Vedo bene Castrovilli, aspettiamo Amrabat”
Al termine della sfida amichevole terminata 1-1 tra Fiorentina e Monaco, Rolando Mandragora, ha così parlato ai media presenti. Di seguito il videohttps://www.labaroviola.com/top-e-flop-della-fiorenti...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 17:10
Al termine della sfida amichevole terminata 1-1 tra Fiorentina e Monaco, Rolando Mandragora, ha così parlato ai media presenti. Di seguito il video
https://www.labaroviola.com/top-e-flop-della-fiorentina-contro-il-monaco-malissimo-cabral-jovic-entra-bene-benassi-emerge/196159/