Impallomeni: “Fiorentina deve convincere Italiano a rimanere perchè è ambito dai top club”

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Fiorentina che coglie la finale di Coppa Italia. Può iniziare un percorso modello Atalanta?

“Con Italia l’intenzione è quella. La Fiorentina può lottarsela con l’Atalanta, non la vedo da settimo-ottavo posto. E’ il primo anno di Italiano nel confrontarsi con 2-3 competizioni. Per me la rosa della Fiorentina è all’altezza della situazione, non facendo spese folli ma con un occhio al contenuto tecnico può togliersi delle soddisfazioni, a patto che non ci siano frizioni come in passato.”

Italiano è un allenatore che può essere ambito da un top club?

“Dobbiamo avere il coraggio di accettare un ricambio generazionale. Italiano ricorda un po’ Spalletti, potrebbe essere ambito da top club ma il discorso è che il club inchiodi un blocco significativo di calciatori importanti e convinca così il tecnico che Firenze non è un posto di passaggio ma da vivere veramente. Solo così si fa il salto di qualità in tutti i sensi. In piazze come Roma, Milano, devi vincere. Italiano lo vedo come un allenatore del prossimo decennio in Serie A, ma occhio a non distruggerlo subito”.

