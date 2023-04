La simulazione in area costa caro a Dodò: il Giudice Sportivo lo multa con 1,5 mila euro

Il giudice sportivo oggi si è pronunciato in merito alle due semifinali di Coppa Italia. C’è un solo passaggio che riguarda la Fiorentina. Di seguito l’estratto della nota del Giudice Sportivo di Coppa Italia: “Ammonizione ed ammenda di € 1.500,00 a Dodo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.