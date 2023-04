Sorteggio fatto, sarà Fiorentina-Inter. Si giocherà in maglia viola, ai tifosi della Fiorentina la Curva Sud

Questa mattina è stato fatto il sorteggio per la finale di Coppa Italia che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio tra Fiorentina e Inter. La squadra che giocherà in casa, sulla carta, sarà la Fiorentina che dunque potrà indossare la maglia viola costringendo, di fatto, l’Inter con la maglia bianca. Ai tifosi viola sarà destinata la Curva Sud dello stadio mentre a quelli interisti la Curva Nord. I biglietti non sono ancora in vendita e sarà la Lega Calcio a decidere le modalità di vendita, con i tagliandi che saranno ugualmente divisi tra le due tifoserie. Gli abbonati della Fiorentina avranno il diritto di prelazione.

