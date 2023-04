Italiano scherza su Amrabat: “Gli ho detto, se ti fai ammonire in 8 minuti è davvero il colmo…”

Vincenzo Italiano nel post partita di Fiorentina-Cremonese ha parlato anche della scelta di tenere fuori dai titolari Sofyan Amrabat per via della sua diffida in vista della finale. Il marocchino è poi entrato in campo negli ultimi 7 punti di gioco, questa la spiegazione di Italiano: “Abbiamo dovuto gestire, se avessero giocato Amrabat e Quarta ammoniti, non averceli sarebbe stato un peccato per la finale, invece noi arriveremo con loro a disposizione, lungo il percorso può accadere di tutto ma loro sono dentro la spedizione per la finale. Amrabat l’ho messo dentro perchè Barak era a pezzi, Castrovilli era a pezzi, ho detto ad Amrabat ‘Cerca di non farti ammonire altrimenti è il colmo’ mi serviva lui gli ultimi 8 minuti per le palle inattive, è stato bravo. 8 minuti sui diffidati si può lavorare”

