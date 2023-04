La Gazzetta dimentica la Fiorentina, in prima pagina non c’è spazio. Tifosi viola: “Cosi la fate sporca”

La Fiorentina vince la semifinale e vola in finale di Coppa Italia. Una serata meravigliosa, un traguardo che mancava da 9 anni a Firenze e una bella pagina di calcio. Ne parlano tutti tranne la Gazzetta. Il quotidiano sportivo italiano più letto e seguito si è dimenticato di scriverlo in prima pagina in cui non viene dato spazio all’unica partita della giornata di ieri. Una gara molto importante. Tutto questo per i tifosi viola naturalmente non è passato inosservato ed è scoppiata la rabbia social per tutto questo. “Vergognatevi” “Cosi la fate sporca” “Per voi non esistiamo” sono solo alcuni dei commenti che i tifosi della Fiorentina hanno scritto questa mattina sui social. Insomma, non è una bella figura per quello che il più importante quotidiano sportivo italiano, il tutto probabilmente è riconducibile agli scontri tra Cairo (editore della Gazzetta e presidente del Torino) e Rocco Commisso. Di seguito la prima pagina della Gazzetta

