PAGELLE FIORENTINA: DODÒ È DI UN’ALTRA CATEGORIA. SOTTIL ENTRA BENE, IKONÈ SPENTO

Terracciano SV Spettatore non pagante, i tifosi allo stadio erano 31.131, con lui sono 31.132. Unico brivido quando esce non benissimo su Dessers in occasione di un calcio d’angolo

Dodò 7 Il primo tempo è di assoluto valore, unica pecca il giallo per simulazione in cui accentua la caduta. La sua partita è piena di scatti, dribbling, accelerazioni. Unico a cercare giocate in velocità

Milenkovic 6,5 Attento e determinato, nel primo tempo interviene tempestivamente quando Igor viene superato. Non perde mai l’attenzione, bravo anche con i piedi quando cambia il gioco pescando Nico Gonzalez

Igor 6 Meno brillante del solito, sbaglia qualche pallone in impostazione, si fa sorprendere in un occasione di un rilancio ma nel complesso gioca una gara attenta

Biraghi 6 In difesa non rischia molto, in attacco cerca spesso la giocata ma viene sempre respinto

Mandragora 6 Bella la palla data a Sottil in orizzontale, altrettanto bella data a Castrovilli che non ci arriva per un niente. Al minuto 76 da fuori area fa partire un tiro potentissimo che scheggia la traversa. Ordinato, un passo in avanti rispetto alle ultime due partite

Castrovilli 6 Gli manca sempre qualcosina per avere il guizzo vincente, sempre qualche centimetro ma è normale dato che si tratta di un ragazzo che è stato metà stagione fuori per infortunio

Barak 6 Partita senza infamia e senza lode, non rischia quasi mai la giocata ma allo stesso tempo ne sbaglia poche. Cose semplici, dà anche una mano in ripiegamento

Ikonè 5,5 Fumoso, nel primo tempo sbaglia troppo, poi con il passare dei minuti si limita al compitino, Italiano lo sostituisce dopo 15 minuti del primo tempo

Nico Gonzalez 6,5 Prende mezzo voto in più per la grande generosità con cui gioca cercando di recuperare palloni e dare una mano anche in fase difensiva, questo probabilmente gli fa perdere lucidità in fase offensiva dove non punge, ad eccezione della grande giocata, su assist di Cabral, dove in mezzo a tre avversari fa partire un bel sinistro a giro che esce davvero di un niente

Cabral 6 Bella la palla che al minuti 74 pulisce per Nico Gonzalez. In quella circostanza si libera senza fallo lottando benissimo. Quell’azione è lo specchio della sua partita, tanta lotta per la squadra. Gestisce anche bene i palloni che riceve

Ranieri 6,5 Prende il posto di Igor e fa molto meglio del suo collega. Veloce e attento, non perde un duello e lotta

Sottil 6,5 Rispetto a Ikonè è tutt’altra cosa. Più veloce, più dinamico, salta quasi sempre il diretto avversario. Fa partire un grande contropiede con un bel dribbling in velocità. In grandissima crescita

