Sono 31 mila i tifosi al Franchi per vedere Fiorentina-Cremonese. Incasso viola di 452 mila euro

Sono 31.131 gli spettatori presenti al Franchi per Fiorentina-Cremonese generando un incasso di 452.828 mila euro. I biglietti venduti sono stati 21.131 mentre i mini abbonamenti per le due partite in casa sono stati 10 mila. Di questi vanno considerati circa 400 tifosi venuti dalla Cremonese. Ricordiamo che la Curva Ferrovia è rimasta chiusa dunque si può considerare lo stadio quasi interamente sold out

