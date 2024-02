Impallomeni: “Poca lucidità nel costruire la squadra, Italiano non da continuità ai suoi giocatori”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è l’ora di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Si è espresso così sulla squadra gigliata:

“La Fiorentina? Male, mi sembra ci sia una fase di rigetto notevole. Ci sono tante cose che non vanno. Si è un po’ impantanata nella ricerca dell’attaccante ma non c’è stata lucidità totale nella costruzione della squadra. E poi Italiano cambia sempre formazione, senza dare continuità. E’ una squadra che critichiamo ma dobbiamo chiederci qual è il suo valore. E per me è questo”.

