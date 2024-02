Cecchi: “Bonaventura è mancato col Bologna, ormai è da settimane che manda in campo la sua controfigura”

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Si dice un gran bene di Thiago Motta e del suo Bologna e, a giudicare da quanto visto ieri sera, non sono giudizi sprecati. Tracce, solo tracce di Fiorentina non sono infatti riuscite a contenere la macchina rossoblu, una corale calcistica con qualche solista d’eccellenza (Zirkzee su tutti). Cosa è mancato perché finisse diversamente? Fondamentalmente sono mancati di nuovo quei tre calciatori che determinano la caratura attuale della squadra. E’ mancato un Arthur in evidente deficit di condizione. E’ mancato Bonaventura, che oramai da settimane manda in campo la controfigura. Ed è mancato anche il Gonzalez migliore, quello che scherza l’avversario creando superiorità. Peccato. Perché i tre punti persi creano un solco profondo col Bologna e la classifica rischia ora di farsi anonima. Un momento di difficoltà sportiva. Con una piccola nota a cui aggrapparsi. Nei due anni precedenti Italiano ha fatto vedere le cose migliori proprio nel tempo della difficoltà. Speriamo che anche nel calcio valga la regola del tre”.

