Impallomeni: "La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean. Palladino è una garanzia in panchina"

L'ex giocatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando il mercato e i possibili colpi della Fiorentina

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, dove ha parlato del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha fatto un ottimo colpo con Kean e vedremo Colpani. Palladino è una garanzia, mi è piaciuta l'ultima uscita in amichevole. Ho visto dei giocatori molto bene. In attesa di un colpo in mezzo al campo, magari Locatelli".

ROMANO: “IL COMO PIOMBA SU ARTHUR, PRIMO CONTATTO CON LA JUVE. SI VALUTANO I COSTI DELL’OPERAZIONE”

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