Romano: "Il Como piomba su Arthur, primo contatto con la Juve. Si valutano i costi dell'operazione"

Il Como, dopo Varane, pensa al possibile colpo a centrocampo. Primi contatti Como-Juve per Arthur, fuori dal progetto bianconero

Il Como sta cercando di chiudere un altro colpo dopo aver raggiunto un accordo con Raphael Varane, che approderà in Serie A a partire dalla prossima stagione. Secondo Fabrizio Romano, c'è stato un primo contatto tra il club neopromosso e la Juventus per Arthur, tornato alla Continassa dopo il prestito alla Fiorentina che ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani della Juventus, tant'è che Thiago Motta non lo ha convocato per il ritiro in Germania. il Como è interessato al suo profilo, dandogli la possibilità di restare in Serie A. In corso delle valutazioni per stabilire i costi di un'eventuale operazione.

IL TIRRENO: “LA FIORENTINA CHIEDE ALMENO 15 MILIONI PER AMRABAT. GALATASARAY E OLYMPIACOS INTERESSATI”

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