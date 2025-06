Impallomeni rileva: “Spalletti nelle ultime ore ha rifiutato la panchina della Fiorentina”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, ha parlato a TMW Radio della situazione della panchina della Nazionale, queste le sue parole

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

“E’ un calcio inafferrabile, meravigliosamente contraddittorio che non riesco pure a capire. Se fallisce uno bravo come Spalletti anche…mi spaventa questa situazione molto precaria. E’ una schizofrenia incontrollata”.

Erano necessarie le dimissioni di Gravina?

“Spalletti paga per tutti, ma ditemi chi può sostituire ora Gravina? Spalletti avevamo detto tutti che era la scelta giusta, ha lavorato sempre in autonomia e ha pagato per suoi errori”.

Ranieri il ct giusto?

​​​​​​​”Non può andar via dalla Roma. Il doppio incarico è peggio dell’incarico. Io credo che voglia la Nazionale fortemente, ma che faccia una scelta forte e così si rivelerà al mondo. Conosceremo un altro volto di questo uomo se andasse in Nazionale. Credo sarebbe un alto tradimento verso i colori della Roma. Lui ha detto ‘l’allenatore non lo faccio’, che farà grandi cose con Gasperini nel ruolo di dirigente, e poi che fa, prende questo treno e te ne vai? E’ in una situazione difficile lui, ma umanamente sarebbe una delusione autentica. Hai accettato il nuovo ruolo, porta a Gasperini e va via? Sarebbe alto tradimento nei confronti di se stesso. Non ci voglio credere che vada via dalla Roma”.

Che Spalletti abbia parlato da solo in conferenza per dire del suo esonero è insolito:

“L’errore a monte è aver detto a Spalletti che non sarà più il ct ma che sarà seduto ancora per la Moldova su quella panchina. Mi è sembrato strano vedere tutti quei giornalisti inseguire Gravina, che non voleva rispondere. E’ stato un infortunio diplomatico”.

Inter, arriva Chivu. Che ne pensa?

“E’ un dato di fatto che sia un ripiego dell’ultima ora. Era la terza scelta, ma mi incuriosisce. Ha sempre il sorriso sulle labbra, è intelligente, conosce diverse lingue, cittadino del mondo. E’ l’occasione per lui e credo possa giocarsela al meglio. Può proseguire il lavoro di Inzaghi. Può essere l’idea più disperata ma anche quella giusta”.

Sarebbe giusto per la Juve andare su Spalletti?

“Mi parlano di uno Spalletti svuotato, che non vorrebbe neanche più allenare. Gli sarebbe arrivata una proposta nelle ultime ore, rifiutata, dalla Fiorentina. La Juve lo ha cercato qualche tempo fa, ma per Spalletti questa è stata una botta forte”.