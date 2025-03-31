Impallomeni: "Il gol di Kean alla Batistuta. Fiorentina? Non è da sottovalutare per la corsa Champions"

L'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di Moise Kean e analizzato quali possano essere gli obiettivi della Fiorentina in questo fina...

L'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di Moise Kean e analizzato quali possano essere gli obiettivi della Fiorentina in questo finale di stagione. Queste le sue parole:

"Se si era stufato di fare anticamera alla Juve e voleva giocare, cosa possiamo dire? E' giusto così. Per me si sente forte, si vede anche in questi atteggiamenti istrionici. Ha fame, è forte perché finalmente ha continuità. Sulla Fiorentina dico che non è da sottovalutare per la corsa Champions. Sta facendo un tragitto importante, mi sembra tornata ad avere una solidità significativa. Siamo quasi tornati al livello vista prima del problema di Bove. Le due notizie di ieri sono il Milan che esce dalla lotta Champions e l'Atalanta che rimette in gioco il terzo posto".

Sul paragone con Batistuta: "E' un'altra cosa Batistuta, ma ci sta. E' comunque un ragazzo a cui andava data fiducia e sta rispondendo alla grande. La piazza lo ama, un rapporto del genere mancava da tempo. Batistuta è Batistuta, ma ieri ha fatto un gol alla Batistuta, con potenza e allungo, oltre che classe. E' un punto di riferimento della Nazionale e della Fiorentina. E poi mi piace, è molto teatrale".