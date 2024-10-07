Impallomeni: "Fiorentina bella squadra, ha avuto più spirito del Milan. Il VAR? È utilizzato all'italiana"

Il giornalista ed ex calciatore ha così commentato la vittoria della Fiorentina contro il Milan di Fonseca

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi anche su Fiorentina-Milan, vinta dai viola 2-1. Queste le sue parole:

"La Viola invece è una bella squadra, ricca di talento. Ieri ho visto Fonseca fuori di testa. Pulisic esce dicendo 'Why?', voglio vedere se lo faceva con Conte. Vuol dire che non c'è rispetto per l'allenatore. L'ha vinta la Fiorentina la partita perché ha avuto più spirito, ma pur non giocando bene ha avuto il Milan le palle più clamorose. Manca di equilibrio il Milan, l'effetto derby sembra svanito, le perplessità che avevo stanno riemergendo.

Parlando degli arbitraggi, credo che il VAR lo utilizziamo in modo italiano. E' clamoroso che si diano rigori per mezzi pestoni o non vengono dati come quello alla Roma. Serve fare qualcosa d'importante, perché a livello internazionale non vedo tutto questo disastro".

TMW: “La Fiorentina gode di un’opzione unilaterale per rinnovare De Gea a 2 milioni per un anno”

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