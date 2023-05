Impallomeni: “Italiano ha problema serio con meccanismi difensivi. Ieri mancati i dettagli”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sulla finale di Coppa Italia e non solo.

Come valuta la partita?

“Complimenti alla Fiorentina ma anche all’Inter. Due sbavature difensive della Viola ma mi sono divertito, una bella partita. Inzaghi re di coppe, se corregge il percorso in campionato…”.

Un pensiero su Inzaghi, che continua a vincere coppe?

“E’ un ottimo allenatore, diventerà tra i più bravi. E’ un grande lavoratore, ha equilibrio, deve capire il percorso lungo. Ha fatto meno di quello che poteva in campionato. 12 sconfitte fanno riflettere, sostengo che la critica della società ci stava ma non che dovesse essere cacciato. Certi confronti in società ci stanno per sistemare le cose.”

E Italiano? E’ pronto per una big?

“A me piace il bel gioco ma apprezzo anche chi sa fare schemi difensivi. Italiano ha un problema serio, la linea difensiva ha vacillato. I tifosi viola devono star calmi, ha ancora una finale. Non deve per forza vincere, si arriva lì facendo dei percorsi. Non so se è pronto per una piazza importante, ma caratterialmente lo sembra. I dettagli sono importanti e ieri sono mancati però.”

