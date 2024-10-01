Impallomeni: "Palladino? Forse l'ultima parte a Monza era un segnale. Serve un salto per certi allenatori"

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, parlando dell'avvio di stagione poco brillante della Fiorentina e della gestione di mister P...

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, parlando dell'avvio di stagione poco brillante della Fiorentina e della gestione di mister Palladino. Queste le sue parole:

"Serve un salto per certi allenatori. L'ultima parte a Monza di Palladino forse era un segnale. Lui è bravo ma secondo me la squadra è ottima, c'è del materiale per lavorarci. Un allenatore moderno non è più portatore di un'etichetta come un tempo".

Infantino lascia la Fiorentina: andrà in prestito secco all’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti

https://www.labaroviola.com/infantino-lascia-la-fiorentina-andra-in-prestito-secco-allal-ain-squadra-degli-emirati-arabi-uniti/270366/