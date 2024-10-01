Infantino lascia la Fiorentina: andrà in prestito secco all'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti

A sorpresa Gino Infantino lascia la Fiorentina, ad annunciarlo è la sua prossima squadra su i suoi canali social. L'Al-Ain infatti squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti, tramite un post su...

A sorpresa Gino Infantino lascia la Fiorentina, ad annunciarlo è la sua prossima squadra su i suoi canali social. L'Al-Ain infatti squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti, tramite un post su Instagram ha annunciato l'acquisto della Fiorentina, questo il comunicato: "Nell'ambito degli sforzi compiuti dalla Al Ain Football Company per rafforzare le fila dell'Al-Zaeem in vista dei prossimi benefici e per soddisfare le esigenze dello staff tecnico, annunciamo il contratto con il giocatore Gino Infantino, giocatore della nazionale argentina nel recente Mondiale Under 20, proveniente dalla Fiorentina per una stagione in prestito."

LA SORELLA DI CR7 RISPONDE A CASSANO

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