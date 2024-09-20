Impallomeni: "Fiorentina migliorata nonostante il KO. Palladino ambizioso, ma per ora sta bucando"

L'ex calciatore e giornalista ha parlato delle ultime prestazioni della Fiorentina in vista del prossimo match contro la Lazio

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, dove ha parlato del prossimo impegno della Fiorentina, che in campionato affronterà la Lazio di Baroni. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è migliorata, nonostante il ko. L'ho vista diversa, per ora Palladino ci ha capito poco. E' uno ambizioso ma per ora sta bucando. Firenze è una piazza ambiziosa".

Baroni: “Non voglio rischiare niente con Castellanos, al suo posto uno tra Pedro e Noslin”

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