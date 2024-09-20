Baroni: "Non voglio rischiare niente con Castellanos, al suo posto uno tra Pedro e Noslin"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato in vista della sfida contro la Fiorentina: "Sarà una partita complicata come tutte, sappiamo le difficoltà e com...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato in vista della sfida contro la Fiorentina: "Sarà una partita complicata come tutte, sappiamo le difficoltà e come ci arriviamo. La squadra sta bene, ha svolto una settimana di lavoro buona anche se non proprio completa, è una settimana corta ma abbiamo fatto un buon lavoro. Domani ci sarà la rifinitura, per Taty fortunatamente non c'è niente di importante ma non voglio rischiare niente, mentre Gigot ha avuto questo problema ieri in allenamento e non sarà disponibile".

Sul turnover: "Non posso prescindere dall'utilizzo di tutti, porto avanti questo pensiero con la squadra e devo essere coerente. Devo far crescere tutti e mantenerli a un livello prestativo alto anche in allenamento, per questo devo far giocare tutti. Non mi piace chiamarlo turnover, mi piace pensare a venti giocatori che possono passarsi il testimone sia durante la partita ma anche dall'inizio con così tante competizioni importanti. Se fai gare con grande dispendio energetico è difficile mantenere le tre gare in una settimana".

Infine: "Sicuramente il fatto che abbiamo tre trasferte ci devono dare risposte, la squadra deve avere lo stesso atteggiamento. Sappiamo che giocare davanti al nostro pubblico è straordinario, ma tra casa e trasferta non cambia nulla. Dobbiamo essere sempre gli stessi a prescindere dal campo e dal risultato, lavoriamo su questo e mi aspetto una crescita importante. Sul sostituto di Taty ci sono due soluzioni che possono essere Pedro e Noslin, uno parte e uno entrerà".

KEAN: “SCELTA LA FIORENTINA ANCHE PER PALLADINO. FIRENZE AMBIZIOSA, DOBBIAMO CREDERE IN UN TROFEO”

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