Kean: "Scelta la Fiorentina anche per Palladino. Firenze ambiziosa, dobbiamo credere in un trofeo"

Durante l'intervista concessa al canale ufficiale della Lega Serie A, Moise Kean ha così parlato dei suoi primi mesi con la maglia della Fiorentina: “La scelta di venire alla Fiorentina è nata anche d...

Durante l'intervista concessa al canale ufficiale della Lega Serie A, Moise Kean ha così parlato dei suoi primi mesi con la maglia della Fiorentina: “La scelta di venire alla Fiorentina è nata anche dalla stima del mister nei miei confronti, per la società. Negli anni ho visto una società seria, dove nascono tanti talenti. Mi faceva piacere far parte di questo progetto”.

ULTIMA STAGIONE “Non ha funzionato il tempo di gioco, non ho avuto tanto spazio. L’importante era farmi trovar pronto, quando c’è stato il momento non ho avuto fortuna. Spero di rifarmi quest’anno”.

FIDUCIA “Mi ha sempre dato forza aver fiducia, quest’anno posso far bene. Abbiamo un ottimo gruppo, un ottimo staff, compagni speciali. Possiamo fare ottime cose”.

GRUPPO “Mi trovo benissimo, con Ikoné e Dodo ma anche con gli altri. Alcuni li conoscevo già. Con Dodo ho scommesso sugli assist, Ikoné è una persona che va capita, ma ha un grande cuore e un ottimo talento. Speriamo di far belle cose alla Fiorentina”.

PALLADINO “Il mister è un ottimo allenatore, un’ottima persona. Anche a livello tecnico mi adatto molto al suo modo di giocare, come spiega di attaccare le linee. È stata un’ottima scelta venire qui, lui ha un ottimo progetto e spero di far bene con lui”.

TROFEO “Firenze è sempre stata una città ambiziosa, una squadra abituata ad arrivare in fondo. I trofei si vincono credendoci sempre, stando uniti durante il percorso. Dobbiamo sempre crederci, penso che ci arriveremo”.

RECORD “Essere il primo 2000 a segnare in Serie A mi ha fatto puntare a fare cose migliori. Con la Fiorentina voglio puntare ad altri record”.

OBIETTIVO GOL “Non vorrei dire un numero che poi non è quello. Penso a portare la Fiorentina dove merita, il mio obiettivo è alto, spero di poterlo raggiungere. Quest’anno per me è davvero importante. Per me e per la Fiorentina”.

MUSICA “A me piace far musica, potrei farlo anche dopo il calcio. Mi permette di rilassarmi, di far aprire tante idee che uno non riesce ad esprimere. Con la musica riesco ad esprimermi meglio. Uscirà presto un nuovo pezzo, ci sto lavorando sopra. Ma ora l’obiettivo è far bene prima con la Fiorentina, il resto viene dopo”.

Baroni perde un pezzo della difesa contro la Fiorentina: out Gigot. Contusione alla spalla sinistra

https://www.labaroviola.com/baroni-perde-un-pezzo-della-difesa-contro-la-fiorentina-out-gigot-contusione-alla-spalla-sinistra/268997/