Baroni perde un pezzo della difesa contro la Fiorentina: out Gigot. Contusione alla spalla sinistra

La Lazio ha diramato il report in merito alle condizioni del difensore Samuel Gigot. Contusione alla spalla, quasi certo forfait dalla partita contro la Fiorentina dopo una botta presa in allenamento....

La Lazio ha diramato il report in merito alle condizioni del difensore Samuel Gigot. Contusione alla spalla, quasi certo forfait dalla partita contro la Fiorentina dopo una botta presa in allenamento. Questa la nota del club biancoceleste: "Lo staff medico della S.S.Lazio comunica che il calciatore Samuel Gigot è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una contusione della spalla sinistra a seguito di un trauma riportato durante l’allenamento di ieri. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero".

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