Impallomeni: “Mi aspetto la sorpresa a Firenze. La Juventus ha la gara più difficile del turno”

Durante la diretta di TMW Radio, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di Fagioli e della difficoltà della sfida che attende la Juventus, proprio contro la Fiorentina.

Fiorentina, si parla di possibile prestito per Fagioli:

“Quando hai la testa altrove, puoi andare a giocare anche sulla Luna…non è un problema di motivazioni. E’ un peccato, è un ottimo giocatore, è un ragazzo piegato che non riesce ad emergere. Non è facile emergere da tutti quei problemi, lo vedo molto continuo in questa evoluzione mentale. Mi dispiace tantissimo. E’ una cicatrice profonda quella che ha e che incide. Tutto questo lo sta condizionando sul rettangolo di gioco”.

Dopo la sosta, dove si aspetta la sorpresa?

“A Firenze, perchè per la Juve è la partita più difficile del turno”.