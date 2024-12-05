Impallomeni: "Bove sarà assenza clamorosa per la Fiorentina. Aveva una posizione strategica per Palladino"

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio e tra i temi trattati si è soffermato anche sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole:Fiorentina fuori dalla Coppa Italia:"E' stata cr...

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio e tra i temi trattati si è soffermato anche sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Fiorentina fuori dalla Coppa Italia:

"E' stata crepata emotivamente la squadra, come fai a dimenticare un fatto come quello di Bove così in fretta? Ha inficiato quella compattezza e veemenza che aveva creato Palladino. E' il classico contraccolpo psicologico che ci sta. La Fiorentina non so quanto tempo ci vorrà per metabolizzare, ma spero poco".

Cosa perde la Fiorentina senza Bove?

"Aveva una posizione strategica nello scacchiere, così come Adli. Palladino è stato bravo a cambiare in corsa ma Bove era strategico in fase di possesso e non possesso. Sarà un'assenza clamorosa dal punto di vista dinamico e tecnico".

LE PAROLE DI EZIO CAPUANO

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