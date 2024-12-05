Capuano: "Sconfitta con l'Empoli da non considerare. Fiorentina aveva la testa altrove, un applauso ai ragazzi"

La Fiorentina è una squadra forte e può tranquillamente giocarsi la Champions. Non al livello di Inter e Napoli ma è forte

L'allenatore, Ezio Capuano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della sconfitta di ieri della Fiorentina contro l'Empoli che ha portato all'eliminazione dalla Coppa Italia. Ecco le sue parole:

"Perchè sono andato al Franchi ieri? Sono fermo, sono stato a Coverciano e poi ho visto la Fiorentina. Oggi ho visto gli allenamenti di Carrarese e Spezia e domani mi fermo ad Empoli e mi sembrava una partita molto interessante.

La partita? E' stata una partita strana perchè non era facile dopo la tragedia sfiorata. La Fiorentina era un po' contratta e dall'altra parte un Empoli giovane e spensierato. La Fiorentina sembrava non avere la testa in campo ma dobbiamo fare un applauso ai ragazzi che sono scesi in campo dopo quello che è successo. Una squadra bloccata soprattutto nei primi minuti dove mentalmente era altrove. Poi i rigori sono un terno a lotto ma non è una partita da prendere in considerazione perchè non era facile giocare questa gara. Le notizie che arrivano su Bove sono confortanti e positive. Il primo impatto c'è stato e con il Cagliari non ho dubbi che farà una partita totalmente diversa. La Fiorentina è una delle migliori realtà di questo inizio di campionato insieme alla Lazio.

Palladino? Un ragazzo sveglio ed all'alba della sua carriera. Ha dimostrato di avere grande personalità ereditando la panchina di Italiano e risolvere i primi problemi."

CONTINUANO GLI ESAMI PER CAPIRE COSA SIA SUCCESSO A BOVE

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