Defibrillatore sottocutaneo per Bove? Mediaset chiarisce: "Nessuna decisione presa. Si valutano le soluzioni"

Il futuro di Edoardo Bove è ancora tutto da scrivere. Dopo la grande paura il centrocampista resta ricoverato all'Ospedale Careggi: è sereno, al suo fianco c'è sempre la famiglia, e continua a guardar...

Il futuro di Edoardo Bove è ancora tutto da scrivere. Dopo la grande paura il centrocampista resta ricoverato all'Ospedale Careggi: è sereno, al suo fianco c'è sempre la famiglia, e continua a guardare partite. In questi giorni quelle di Coppa Italia, con la Fiorentina finita ko ieri in casa con l'Empoli ai rigori. Il 22enne sta svolgendo costantemente esami approfonditi per capire le esatte cause del malore, e al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva in merito all'eventuale impiantamento di un defibrillatore cardiaco sottopelle. Un dispositivo che permette di tenere sotto controllo gli eventuali sbalzi del cuore il cui utilizzo è previsto dalle linee guida internazionali per le persone che hanno avuto un arresto cardiaco causato da un'aritmia che ha provocato una fibrillazione.

Gli specialisti che stanno seguendo il caso operano con la massima cautela: tante le valutazioni sul tavolo, con il calciatore che attende serenamente il da farsi. Al momento è presto per dire se il classe 2002 avrà o meno bisogno del supporto di un defibrillatore sottocutaneo: ogni valutazione su questo aspetto è da considerarsi prematura. Nel caso si decidesse, più avanti di perseguire questa strada, ecco che il proseguimento dell'avventura da calciatore in Italia di Bove sarebbe da considerarsi difficile. La normativa italiana infatti, è assai stringente: per avere l’idoneità agonistica devono trascorrere almeno sei mesi dall’impianto e nel nostro paese viene concessa l’idoneità a chi ha l’ICD solo per sforzi moderati e che non prevedono contatti con gli avversari perché l’impianto potrebbe comunque rompersi.

Diverso il discorso all'estero: in mente viene subito quanto accaduto a Eriksen, ai tempi centrocampista dell'Inter, a Euro 2020. Il danese ha successivamente ripreso a giocare al Manchester United, in Premier League, con tanto di defibrillatore sottocutaneo. A scriverlo è Sportmediaset.

PELLISSIER: "FIORENTINA GATTA DA PELARE PER IL CAGLIARI"

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