"Se Luis Alberto va alla Fiorentina a gennaio ci sarà una clausola sul suo riscatto dalla Lazio"

Negli ultimi giorni è tornato in auge la voce sull'interessamento della Fiorentina per Luis Alberto della Lazio

A parlare di Luis Alberto in orbita Fiorentina ha parlato l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Queste le sue parole a TMW Radio:

“L'operazione Luis Alberto con la Fiorentina? Ci puoi rinunciare se prendi De Paul, e fai il colpo di gennaio, guadagnando in agonismo e tecnica. Se va alla Fiorentina ci sarà una clausola sul riscatto. Sulla Roma la vicenda Karsdorp è antipatica ma si deve andare oltre. Solbakken è un uomo in più, davanti però deve ritrovare una condizione psicofisica accettabile. In campionato ha fatto maluccio, ora si deve resettare con una buona preparazione. Se piazza un sostituto di Karsdorp e ritrova la condizione fisica può fare bene. Gli esterni sono vitali e non hanno fatto bene per ora. Per me Mourinho è poco soddisfatto e vuole un miglioramento del mercato, che ha definito 'mercatino'".

LA NOTIZIA DALL'EGITTO

https://www.labaroviola.com/fiorentina-interessata-al-difensore-egiziano-2001-hossam-abdel-maguid/193017/