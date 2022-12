Impallomeni su Jovic: “Mi aspetto molto da lui, è uno dei giocatori in cerca di riscatto in Serie A”

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Stefano Impallomeni. Il giornalista si è soffermato anche sul nome dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic e vede in lui possibilità di riscatto nella seconda parte di stagione. Ecco le sue parole:

Quali giocatori dovrebbero riscattarsi in questa seconda parte di campionato? “Ce ne sono tanti e in tante squadre. Per esempio mi aspetto molto da Jovic, da Zaniolo, Di Maria, Lukaku e De Ketelaere. E dal Napoli non forse qualcosa in più da Simeone, perché a volte non viene impiegato ma può essere un giocatore importante”.

BELOTTI SEMPRE PIU’ LONTANO DA ROMA