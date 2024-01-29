Impallomeni senza dubbi: "Netto il rigore per fallo di Bastoni su Ranieri e gol di Lautaro irregolare"

Impallomeni contro l'arbitro e il Var, decisioni sbagliate secondo il giornalista: "fallo su Ranieri clamoroso

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Quando gli viene chiesto un parere sugli episodi di Fiorentina-Inter si esprime così: "Avrei annullato il gol di Lautaro, l'arbitro andava richiamato al Var. Quello di Bastoni su Ranieri è un rigore clamoroso. L'altro quello di Sommer su Nzola andava dato e poi magari rivisto al Var. Ma era rigore"

https://www.labaroviola.com/sportitalia-lancia-la-bomba-la-fiorentina-sta-cercando-di-prendere-gudmundsson-dal-genoa/237724/