Di Marzio: “Ikonè? Solo formalità, è della Fiorentina. Mai operazioni così precoci a gennaio”

Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato e volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del mercato della Fiorentina in vista della prossima sessione di gennaio. Ecco le sue parole: “Ikoné? Dovranno solo formalizzare, ma è tutto fatto. La Fiorentina si è mossa con larghissimo anticipo, non ricordo un’operazione così precoce prima del mercato di gennaio. Vlahovic? Lui vorrebbe rimanere fino a giugno, portando la Fiorentina in Europa, per lasciare magari con il sorriso e un ricordo piacevole. Poi in estate si scatenerà l’asta”.

