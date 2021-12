Brambati: “Ho saputo che nessuna squadra inglese sta trattando Vlahovic con la Fiorentina”

Massimo Brambati, intermediario di mercato vicino alla Juventus e a Luciano Moggi, ha parlato di Vlahovic in orbita bianconera, queste le sue parole a TMW Radio: “A gennaio non credo vada via dalla Fiorentina, ma a mio avviso a gennaio o a giugno la Juve deve fare lo sforzo per tornare competitiva. So per certo che Vlahovic interessa ai bianconeri, ma il problema è l’aspetto economico. La trattativa con la Fiorentina non sarebbe facile, poi ci sono altre big su di lui. Ad oggi non ci sono squadre inglese che trattano Vlahovic. E già questo è una buona notizia per la Juventus” conclude Brambati.

