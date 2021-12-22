Sconcerti contro Commisso: "Attacchi contro nessuno. Porti le prove e faccia i nomi delle squadre"

Sconcerti: "Se Commisso vuole cambiare il mondo deve portare i nomi e le prove dei fatti

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista radiofonico, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'attacco di Rocco Commisso verso alcuni club della Serie A. Ecco le sue parole: "Commisso ancora all'attacco dei club? Commisso continua a fare coraggiosi attacchi contro nessuno. Non capisco di cosa parli. Se sa qualcosa e vuole fare un tentativo di cambiare il mondo, deve portare prove e fare nomi. Se ci sono squadre che non pagano Iva o Irpef, dica quali sono".

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