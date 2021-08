Di Gennaro: “Torreira è un piccolo Pizarro. Con Orsolini o Berardi è una Fiorentina da Europa”

Antonio Di Gennaro, opinionista televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in chiave mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:

TORREIRA “Finalmente è arrivato il regista, Torreira. Per me è un piccolo Pizarro, negli ultimi anni non ha giocato molto ma per la Fiorentina è quello che ci voleva”.

ODRIOZOLA “Come terzino destro poi è stato preso un buon giocatore come Odriozola“.

ORSOLINI-BERARDI “Dovesse arrivare Berardi, ma anche Orsolini, allora la squadra viola può cominciare a pensare di lottare davvero per il settimo posto”.

