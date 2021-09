Sconcerti: “Rinnovo Vlahovic? Sono ottimista, ma smettiamola di farne l’argomento principale”

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

UDINESE “Non ho capito perché abbia tenuto dentro Callejon e Saponara fino in fondo. Quello è uno dei veri limiti: in questo tipo di gioco ogni tanto le ali devono segnare. Sono contento però perché vedo crescere difensori e centrocampisti, in attesa di capire come farà quando li avrà tutti disponibili”.

VLAHOVIC “Io cercherei di smettere di farne l’argomento principale, perché è deviante. La Fiorentina ha fatto tutto quello che poteva, il giocatore è a Firenze quest’anno, perciò non si capisce perché debba esserci ora una spinta. Ci sono chiaramente anche tante possibilità che se ne vada, e qui c’entra solo il tipo di mestiere che fa. Io sono molto ottimista sul rinnovo”.

LEGGI ANCHE: