Baiano: “Vlahovic non è ancora pronto per il grande salto. Giocare alla Fiorentina lo aiuterà”

Francesco Baiano, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di alcuni temi di attualità dell’ambiente Fiorentina. Ecco le sue parole:

RIBERY “Esperienza, in una squadra che ne ha poca di Serie A. Il campionato è impegnativo e difficile, l’esperienza conta”.

VLAHOVIC “Ha fatto bene a rimanere a Firenze? “Prima di arrivare in un grande club devi avere un bagaglio più ampio. Giocare a Firenze lo aiuterà molto. Sbagliare non ti è più permesso nelle grandi squadre: vogliono tutto subito, pretendono. Ancora non era pronto, se dovesse confermarsi anche quest’anno sì”.

