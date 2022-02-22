Sconcerti sincero: "Mi aspettavo vincesse l'Atalanta, impossibile batterla tre volte su tre in stagione"

La Fiorentina vince contro l'Atalanta e vola in classifica, ha commentato questo risultato Mario Sconcerti, ex dirigente viola e giornalista

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della partita tra Fiorentina e Atalanta, queste le sue parole: "No, è quasi impossibile per chiunque al mondo battere l'Atalanta tre volte su tre. In trasferta poi sono un'altra squadra: mi aspettavo toccasse a loro vincere. Italiano è la dimostrazione dell'opposto di Mourinho: se la Roma non ha la classifica che ha, è quasi un dovere partire con le domande dall'allenatore" conclude Sconcerti.

LA CLAUSOLA NEL CONTRATTO DI ITALIANO FINO AL 2024

https://www.labaroviola.com/tmw-italiano-ha-una-clausola-di-rinnovo-con-la-fiorentina-fino-al-2024-con-ritocco-dellingaggio/166615/