Sconcerti contro Amrabat: “Sempre fuori ruolo. Giocatore importante, ma non lo vedo in questa Fiorentina”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la splendida vittoria dei viola contro la Roma, soffermandosi su Sofyan Amrabat. Ecco le sue parole: “È sempre fuori ruolo ma il giocatore si sta adattando e ha dato segnali di buona volontà. È un giocatore importante, pagato con un prezzo importante. Non riesco però a vedergli il ruolo nella Fiorentina. Forse lo stesso di Duncan. Anche quest’ultimo è migliorato molto, senza essere straordinario”.