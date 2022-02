Lucchesi difende: “Con i tifosi della Fiorentina ci vuole onestà e non vanno presi in giro adesso”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole sulla cessione di Vlahovic alla Juventus

Come giudica l’operazione Vlahovic?

“Cambia la faccia di tutte e due le squadre: la Juventus si è migliorata molto, la Fiorentina non poteva non farla ma ne esce un po’ indebolita. Da vedere ora come reagiranno”.

Ora la Fiorentina deve stare vicino a Italiano?

“Queste sono scelte aziendali, un allenatore mai si priverebbe di Vlahovic a gennaio. Non avevano più alternative e hanno capitalizzato al massimo: bravi, anche se da un punto di vista sportivo la squadra è più debole. Adesso però ci vuole onestà col tifoso e nessuna presa in giro”.

Italiano pagherà il dazio di avere tanti stranieri nuovi?

“A gennaio succede spesso. Vorrei ricordare, per esempio, che Batistuta ci mise 6 mesi a fare il primo gol… Di sicuro la Fiorentina avrà un contraccolpo negativo, la Juventus invece da questa operazione ha guadagnato tanto”.

