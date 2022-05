Pellissier giustifica Italiano: “Rischia tanto: o vince o perde. Gli si può concedere qualche errore”

La bandiera del Chievo, Sergio Pellissier, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’ex compagno ed attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Italiano vince o perde. È un allenatore che punta a giocare: quando fai così rischi anche di prenderle. Negli ultimi anni, per sua fortuna o no, ha vinto spessissimo in C, ed in B, in A ha fatto benissimo salvando lo Spezia ed aggiungendo 20 punti alla scorsa stagione. Adesso può raggiungere l’Europa, qualche allenatore più abituato a certi livelli magari avrebbe sprecato meno partite ma gli si può concedere”.

LEGGI ANCHE: