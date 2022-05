Italiano chiarisce: “Non cambio mai modulo? Durante la partita spesso cambiamo atteggiamento”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina a due giorni dalla sfida contro la Juventus, queste le parole del tecnico viola

“Ho preferito archiviare la partita contro la Sampdoria, siamo andati a vedere gli errori che abbiamo fatto ma adesso vogliamo pensare all’ultima gara, le analisi le faremo dopo la gara contro la Juventus. Venivamo da una partita strepitosa contro la Roma, eravamo riusciti a imporci, credo che l’aspetto mentale conti tantissimo a questi livelli. Vogliamo uno stadio che ci trascini e poi tutti insieme possiamo coronare un sogno dopo quello che abbiamo fatto quest’anno, un qualcosa di straordinario.

Personalmente credo che rendere tutti i giocatori partecipi ci dia qualcosa in più, sull’aspetto tattico durante la partita cambiamo spesso per come attacchiamo e come difendiamo, per questo motivo siamo arrivati dove siamo, non voglio abbandonare le certezze che abbiamo, non mi piace improvvisare

Da quando abbiamo perso Castrovilli, per il dinamismo che ci dava, abbiamo perso qualcosina, lui insieme con qualche altro è cresciuto tantissimo, noi tutti siamo vicini a lui, merita tanto, vogliamo regalargli una grande gioia. La gente non deve dubitare di noi, contro la Samp avevamo preparato bene la partita, loro erano liberi e senza pressione, fa tanto a questi livelli. La gente non deve perdere l’entusiasmo, volevamo avere pochi bassi, ma è stato un anno particolare, dobbiamo essere uno per tutti e tutti per uno”

