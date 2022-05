Da Roma: “I giallorossi vogliono soffiare Aquilani alla Fiorentina per affidargli la squadra Primavera”

Dopo tante indiscrezioni, potrebbe essere arrivato il momento dell’addio per Alberto De Rossi, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero. Al termine della stagione lascerà la guida della Roma Primavera. 18 anni di servizio, dal campionato 2003/04 ad oggi ha guidato i giovani giallorossi conquistando 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

De Rossi aveva rinnovato il contratto lo scorso anno per una sola stagione che ha chiuso da primo in classifica con 71 punti a 7 lunghezze di distacco dall’Inter e portando la squadra ai play-off. Uno strano gioco del destino quello che gli ha riservato l’ultima giornata di campionato, nella quale ha affrontato la Fiorentina di Alberto Aquilani. Sarebbe infatti proprio l’ex centrocampista giallorosso, adesso diventato allenatore, l’uomo in lizza per prendere il suo posto.