Stadio rivela: “Vlahovic non dovrebbe giocare con la Fiorentina. Allegri lo lascia fuori perchè diffidato?”

Come riporta Stadio, si tinge di giallo la partita di Dusan Vlahovic contro la Fiorentina. Il serbo è infatti diffidato, e Allegri non vorrebbe rischiare di perderlo per la prima giornata di campionato della prossima stagione. Vedremo quale sarà la scelta del tecnico che sembra molto tentato di lasciarlo fuori nonostante l’emergenza infortuni nella sua squadra, anche se persone molto vicine al giocatore sono sicure che il ragazzo avrebbe molta voglia di giocare contro la sua ex squadra.

