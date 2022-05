Giampaolo: “Non esistono più i biscotti. Samp già salva ha vinto con la Fiorentina in corsa per l’Europa”

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Il Giornale. Queste le sue parole:

“In Serie A non esistono più biscotti o squadre in vacanza. Negli ultimi anni c’è stato un salto di qualità del calcio italiano documentato per esempio dell’ultima giornata di campionato, la numero 37. Il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Sampdoria, pur salvi, siamo riusciti a vincere con la Fiorentina che si giocava l’Europa. E comunque risultati di questo genere ce ne sono stati tanti”.

MOLTI I BIGLIETTI VENDUTI PER FIORENTINA-JUVE