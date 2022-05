Corsa al biglietto da parte dei tifosi della Fiorentina per la gara contro la Juventus. Oltre 28 mila quelli già venduti, l’obiettivo di 40 mila e dunque del sold out è vicino. C’è una città intera che si sta mobilitando per spingere la propria squadra in Europa. Lo scrive Tuttosport.

