Manuel Pasqual, ex capitano viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Arthur Cabral. Ecco le sue parole: “Cabral in difficoltà? Lo vedo muoversi molto bene in area. Si butta sempre lì nel mezzo, aspettando cross che però non arrivano. Così sarebbe dura per chiunque”.

