Roccati non ha dubbi: “Fiorentina da tenere in considerazione per l’Europa. Ora gioca un bel calcio”

L’ex calciatore, Marco Roccati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato la vittoria della Fiorentina, ancora agganciata al treno europeo. Queste le sue parole:

“La Fiorentina è stata in corsa praticamente tutto l’anno. Era partita benissimo, poi ha avuto qualche problema, ma non credo fosse solo una questione di infortuni ma di equilibri nel gruppo, poi ne è venuta fuori bene. Ora gioca un bel calcio, ha un buon calendario e vedremo dove potrà arrivare. E’ una squadra solida, compatta ora. Bisogna tenerla in considerazione, ma non credo per la Champions”.