Viviano: "La Fiorentina ha bisogno di un portiere bravo con i piedi come Terracciano. Escludo Cragno"

Le parole di Emiliano Viviano ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna

Emiliano Viviano, grande tifoso Viola e portiere del Fatih Karagumruk, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Non sono d'accordo con chi dice che la Fiorentina era in sottotono contro il Bologna. I viola hanno gestito la gara per tutti i 90' minuti. I rossoblù hanno preso due pali, poi si sono fatti male da soli. Cabral? Io lo conosco bene, è molto forte. Ha solo bisogno di tempo per ambientarsi. Per la porta credo che la Fiorentina abbia bisogno di un portiere simile a Terracciano, bravo con i piedi. Cragno? É forte, ma non credo interessi ai viola. La società virerà su piste all'estero e su nomi con certe caratteristiche. Vlahovic? Italiano ha fatto un ottimo lavoro nel gestire al meglio il suoi addio".

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