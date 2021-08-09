Bellucci: "Vlahovic unico in Italia: spero rimanga alla Fiorentina. Sarebbe un grande traguardo la sua conferma"

Le parole di Claudio Bellucci ai microfoni di TMW Radio

Claudio Bellucci, ex calciatore ed adesso allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Tanto dipenderà dalla riconferma di Vlahovic. È un giocatore molto forte che sarebbe un grande traguardo riuscire a trattene. Forte fisicamente, attacca la profondità, è difficile trovarne di giocatori così. Ad oggi è unico in Italia. Spero per la Fiorentina che rimanga".

ITALIANO "Tecnico preparato ma i tifosi si aspettano subito risultati, perché vedere la Viola lottare per la salvezza fa effetto”.

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