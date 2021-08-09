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Bellucci: "Vlahovic unico in Italia: spero rimanga alla Fiorentina. Sarebbe un grande traguardo la sua conferma"

Le parole di Claudio Bellucci ai microfoni di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2021 17:22
Bellucci: "Vlahovic unico in Italia: spero rimanga alla Fiorentina. Sarebbe un grande traguardo la sua conferma" - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Calcio, Albissola. Ufficiale: Claudio Bellucci è il nuovo allenatore - Svsport.it

Claudio Bellucci, ex calciatore ed adesso allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Tanto dipenderà dalla riconferma di Vlahovic. È un giocatore molto forte che sarebbe un grande traguardo riuscire a trattene. Forte fisicamente, attacca la profondità, è difficile trovarne di giocatori così. Ad oggi è unico in Italia. Spero per la Fiorentina che rimanga".

ITALIANO "Tecnico preparato ma i tifosi si aspettano subito risultati, perché vedere la Viola lottare per la salvezza fa effetto”.

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