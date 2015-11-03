Notizie Bellucci Fiorentina

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Bellucci: "Mazzone ha fatto saltare il mio trasferimento alla Fiorentina, avevo appuntamento con Galli"

22 febbraio 2025 20:56

Bellucci: "Vlahovic unico in Italia: spero rimanga alla Fiorentina. Sarebbe un grande traguardo la sua conferma"

09 agosto 2021 17:22

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