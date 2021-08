SkySport UK, in chiusura Milenkovic-West Ham: la Fiorentina incasserà 16.5 milioni di euro

Nikola Milenkovic è ad un passo dal vestire la maglia del West Ham. Il difensore, il cui contratto con la Fiorentina è in scadenza a giugno 2022, è ormai prossimo a lasciare Firenze con destinazione Londra. Secondo quanto riporta SkySports UK, il West Ham United, dopo le difficoltà per arrivare a Kurt Zouma (valutato intorno ai 30 milioni), ha virato tutte le proprie più attenzioni verso il difensore viola. Gli Hammers sono pronti a chiudere per Milenkovic per una cifra intorno ai 14 milioni di sterline(circa 16.5 milioni di euro). Da limare gli ultimi dettaglia, ma filtra ottimismo nel club inglese.

